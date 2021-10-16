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    Костанайские студенты смогут получить диплом литовского вуза

    16 Октября 2021, 22:39

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайском региональном университете им. А. Байтурсынова состоялось подписание меморандума с Университетом Витаутаса Великого (Vytautas Magnus University, Каунас, Литовская Республика), передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Документ подписали ректор костанайского вуза Алма Дощанова и Саулюс Мицкявичюс - доктор наук, профессор, декан факультета естественных наук, который представляет литовский вуз.

    «Наш университет имеет богатый опыт общения с вузами Республики Казахстан, - сказал Саулюс Мицкявичюс. – И мы рады, что в нашей большой университетской семье появился Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова».

    Представители вузов подписали соглашение о реализации двойных дипломов по образовательным программам бакалавриата «Биология», «Экология», «Учет и финансы» и по программе магистратуры «Биология».

    Как пояснили в пресс-службе вуза, студентам достаточно проучиться один академический год в литовском вузе, чтобы после его окончания получить два диплома со степенью бакалавра – диплом Университета Витаутаса Великого и КРУ им. А. Байтурсынова.

    «Само обучение будет проходить в очном формате. Правда, попасть в число счастливчиков смогут только те студенты, которые имеют необходимый уровень английского языка - A2 или выше, альтернативный - 4,5 или более высокий балл экзамена IELTS», -дополнили в пресс-службе вуза.

    Стоит отметить, что диплом Университета Витаутаса Великого признан в 50 странах мира, в том числе в странах Евросоюза, а также в США и Канаде.

    Кроме этого, в рамках данного меморандума подписано соглашение о международном сотрудничестве. Для вузов - это возможность разработки совместных взаимовыгодных академических программ и курсов, обмен студентами и профессорско - преподавательским составом в рамках программы академической мобильности, проведение совместных научных исследований и конференций, лекций, тренингов.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Вузы
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