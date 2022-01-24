Костанайские предприниматели работают с колледжами в подготовке местных кадров

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — О развитии социального партнерства в подготовке кадров в учебных заведениях Костанайской области, об участии бизнеса в подготовке местных кадров рассказали директора ряда предприятий региона, которые по совместительству также возглавляют попечительские советы местных колледжей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Региональный директор ТОО Baltic Control Kazakhstan Серик Жумагулов является председателем Попечительского совета Костанайского политехнического высшего колледжа. Как отмечает сам спикер, их главная задача - гармонировать взаимоотношения между колледжем и студентами.

«Вопросы трудоустройства студентов - в приоритете. В квалифицированных кадрах заинтересованы многие предприятия региона, - отмечает С. Жумагулов. — Наше предприятие, к примеру, принимает выпускника без опыта работы. У нас есть стажировка, во время учебы студенты уже приходят к нам на практику. И по завершению принимаем выпускников, зная, что они умеют и на что способны как специалисты».

Директор ТОО «СарыаркаАвтоПром» Сырым Семейбаев, по совместительству председатель Попечительского совета Костанайского автодорожного колледжа считает, что только вплотную взаимодействуя с местными учебными заведениями, можно получить на выходе того специалиста, который нужен конкретному предприятию.

«Мы с 2013 года проводим плодотворную работу с автодорожным колледжем. Потому как ранее мы столкнулись с проблемой нехватки квалифицированных кадров именно по автопрому. Нам приходилось переучивать автослесарей, электриков. И мы теряли время на это, - рассказывает С. Семейбаев. — Сейчас мы работу проводим напрямую с колледжем, чтобы студенты получали необходимые знания не только в теории, но и практические, в обязательном порядке приходили к нам на производственную практику и в последующем уже могли работать. У нас же. Причём, практика у нас оплачивается на уровне 80-90 тысяч тенге».

С. Семейбаев отмечает, что на базе «Сарыаркаавтопром» также действует свой учебный центр, формируется кадровый резерв.

«Совместно с автодорожным колледжем мы тоже сформировали кадровый резерв. Те ребята, которые хорошо учатся и разбираются в деле - мы их после окончания колледжа приглашаем на работу»,- подытожил С. Семейбаев.

Напомним, ранее сообщалось о том, в Костанайской области конкурентоспособность выпускников колледжей решают реализацией дуального образования. В рамках данной системы обучения подготовка рабочих кадров ведется через практико-ориентированность, двухуровневость, обеспечивается трудоустройство и высокая мотивация в получении знаний, повышение квалификации педагогов, развитие социального партнерства.