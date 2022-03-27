Костанайские полицейские стали лучшими в волейболе

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае впервые среди сотрудников правоохранительных органов состоялся турнир по волейболу, посвященный памяти сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в ходе январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В спортивном мероприятии участвовали девять команд – департамент пограничной службы КНБ, департамент по чрезвычайным ситуациям, департамент экономических расследований, управление специализированной службы охраны, департамент полиции, прокуратура области, войсковая часть 6697, департамент комитета национальной безопасности, линейный отдел внутренних дел на транспорте.

На торжественном открытии турнира, который был организован по инициативе МВД РК и центрального совета «Динамо», с приветственным словом выступил заместитель начальника ДП Костанайской области Ардак Ынтыкбаев и пожелал всем участникам удачи. Отметил важность этого мероприятия также и полковник полиции в отставке Сатыбалды Насыров.

«Путем жеребьевки команды разделились на три группы. Сотрудники ДП Костанайской области играли против команд линейного отдела внутренних дел и департамента экономических расследований. Сильнейшими в волейболе оказались команды департамента полиции и ДЧС. На протяжении всей игры болельщики отчаянно поддерживали своих коллег. В финале участники боролись за каждое очко, за каждый мяч. На волейбольной площадке было жарко от накала поединков команд. В результате первое место в турнире завоевала команда ДП Костанайской области, на втором месте – команда ДЧС. Третье место досталось команде ДКНБ», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Победители и призеры награждены грамотами, медалями и кубками. Также были определены номинации для наиболее отличившихся игроков этого турнира. В номинации «Лучший центральный» выиграл подполковник полиции Рустам Аманов, лучшим диагональным признан капитан полиции Талгат Аулабаев.