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    Костанайские полицейские спасли 18-летнюю девушку, которая хотела утопиться

    1 Июня 2023, 21:44

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — 18-летняя жительница города Костаная, столкнувшись с трудной жизненной ситуацией заплыла на середину реки Тобыл. Ее заметили проезжающие мимо водители, которые вызвали полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На место происшествия оперативно прибыли сотрудники автопатруля в составе Кайрата Кужахметова и Максата Батыржана, они быстро смогли, вытащить девушку на сушу.

    «Как только поступил вызов, мы сразу же прибыли на мост, девушка уже была в воде. Я, не задумываясь, бросился в воду. Мой напарник страховал меня на берегу. Девушка находилась не на глубине, поэтому вытащил ее на берег быстро, осмотрели ее и передали в руки скорой медицинской помощи», - рассказал подробности Максат Батыржан.

    В настоящий момент полицейские устанавливают родителей девушки, с ней самой будут работать психологи.

    В полиции рассказали, что Максат Батыржан — опытный сотрудник полиции, в органах внутренних дел он работает с 2013 года. Его напарник Кайрат Кужахметов - с 2020 года. За время своей работы они неоднократно приходили на помощь гражданам.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    МВД РК Спасение Костанай
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