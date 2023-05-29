Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Костанайские полицейские предупреждают о новом виде контактных мошенничеств

    29 Мая 2023, 01:01

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Случаи обмана жителей мошенниками, которые звонят и сообщают, что их родным или близким требуется финансовая помощь участились по всей стране. Только в Костанайской области за последнее время было зафиксировано 3 таких факта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    К примеру, в департаменте полиции Костанайской области поступило заявление от 51-летней жительницы, к которой позвонили мошенники и сообщили о том, что ее дочь совершила ДТП и сбила ребенка, чтобы разрешить ситуацию мирным путем необходимо 700 тыс. тенге.

    Через время к ней домой пришел дропер (посредник мошенника) и забрал деньги. Вечером дочь вернулась домой и сообщила, что никакого ДТП она не совершала и сразу же написала заявление в полицию. По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    «Случаи таких мошенничеств участились по всей стране, сигналы о таких фактах поступают из разных регионов. В основном, звонки жертвам поступают из стран ближнего зарубежья, которые нашли дроперов в Казахстане, те в свою очередь вступают в контакт с жертвами и забирают наличные. Жертвами мошенников в основном становятся пенсионеры и люди предпенсионного возраста, которые при звонке об оказании помощи близким людям впадают в панику», - отметил начальник управления криминальной полиции ДП Костанайской области Юрий Полюхов.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Находившегося в розыске 20 лет преступника задержали акмолинские полицейские
    Водитель такси избил и ограбил пьяного пассажира в Астане
    Почти 900 тысяч тенге похитил аферист со счета пенсионера в Караганде
    На 3 млн тенге обманул акмолинца житель Караганды
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 Скончался Бердибек Сапарбаев
    3 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана