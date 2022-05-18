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      Образование

    Костанайские объекты образования проверят на антитеррористическую защищенность

    18 Мая 2022, 01:11

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О возобновлении проверок объектов образования и требованиям к ним сообщили полицейские Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Управлением по противодействию экстремимзу департамента полиции Костанайской области проведен семинар-совещание для руководителей школ, колледжей и детских садов Костаная.

    В апреле текущего года вступили требования к антитеррористической защищенности объектов образования, которые были утверждены приказом Министерства образования и науки и согласованы с МВД, МЧС и КНБ РК.

    «С 16 мая возобновлены проверки объектов, уязвимых в террористическом отношении. Объекты образования должны соответствовать требованиям приказа МОН РК и обязательно обеспечиваться системами видеонаблюдения, оповещения, средствами подачи тревоги», - проинформировал сотрудник управления по противодействию экстремизму Амангельды Бапинов.

    Кроме того, с учетом изменения законодательства, объекты образования для обеспечения более высокого уровня антитеррористической защищенности объектов заключают договор об оказании охранных услуг в рамках действующего законодательства, с субъектом охранной деятельности, имеющим лицензию на оказание охранных услуг.

    Также дополнительно объекты образования обязаны вывести системы видеонаблюдения в Центры оперативного управления полиции либо в дежурные части территориальных органов внутренних дел для передачи видеоизображения.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Безопасность
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