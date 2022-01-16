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    Костанайские активисты азербайджанской общины привозят питание для полицейских на блокпостах

    16 Января 2022, 22:07

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Горячее питание для полицейских на блокпостах в Костанайском районе организовали активисты азербайджанской общины «Бирлик», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Для полицейских, оберегающих покой жителей области, общественники привозят обеды и ужины, которые готовят в кафе одного из неравнодушных членов общины.

    «Горячее питание мы начали привозить с 10 января и продолжим до окончания режима ЧП, - сообщил активист азербайджанского этнокультурного объединения Халиг Керимов. – В такой непростой момент мы решили поддержать земляков, которые, можно сказать, находятся сейчас на передовой. Несмотря на то, что ситуация потихоньку стабилизируется, они все же остаются на чеку. Помимо горячих обедов и ужинов для сотрудников правоохранительных органов мы привезли напитки, соки, чай, сладости к чаю, фрукты».

    Всего в Костанайском районе на период ЧП функционировало три блокпоста, сотрудники каждого из них ощутили на себе поддержку и заботу костанайцев.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанае несущим службу у зданий областного акимата и других стратегически важных объектов стражам порядка оказывают внимание неравнодушные жители города.

    Также волонтёрами поисковых отрядов «Дос», «10 регион», владельцем караоке-бара «JQ» и отдельными физическими лицами организован подвоз горячего питания и напитков сотрудникам, находящимся в оцеплении. Поступило инициативное предложение от Костанайского филиала общества «Красного креста и полумесяца» по обеспечению сотрудников, несущих службу на блокпостах, санитайзерами, медицинскими масками и питанием.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Соотечественники Патриотизм Общество ЧП-2022
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