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    Костанайская область заняла первое место на соревнованиях по парапулевой стрельбе

    20 Мая 2023, 10:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершились соревнования по парапулевой стрельбе VI Паралимпийских игр Республики Казахстан. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из 12 регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

    В командном зачете по парапулевой стрельбе Костанайская область заняла первое место с 4 «золотыми», 5 «серебряными» и 3 «бронзовыми» медалями, второе место с 3 «золотыми», 1 «серебряными» и 2 «бронзовыми» медалями Павлодарская область, третье место с 1 «золотыми», 1 «серебряными» и 1 «бронзовыми» медалями заняла Карагандинская область.

    Стоит отметить, что VI Паралимпийские игры Республики Казахстан проходят с 10 по 30 мая в городах Алматы, Астана, Актобе. В соревнованиях примут участие более 1000 спортсменов из 20 регионов страны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Костанайская область Спорт
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