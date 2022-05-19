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    Костанайку оштрафовали на более чем 200 тыс. тенге за религиозную проповедь в автобусе

    19 Мая 2022, 17:41

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Женщина вела религиозную проповедь в маршрутном автобусе. Нарушительницу привлекли к ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Костанайской области в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявили факт осуществления незаконной миссионерской деятельности жительницей областного центра в общественном транспорте.

    «Женщина вела религиозную проповедь в маршрутном автобусе. Пассажиры выложили видео в социальные сети. Полицейские установили, что горожанка не имела разрешительных документов на миссионерскую деятельность. На основании видеозаписи, а также показаний очевидцев составлен административный протокол по ст.490 КоАП РК»,- прокомментировали в департаменте полиции.

    В ведомстве также отметили, что с принятием закона о религии такие факты сократились. Теперь, религиозные объединения проводят свои мероприятия в установленных местах, а миссионерство осуществляется только по регистрации.

    В суде женщина признала свою вину. Ей пришлось заплатить штраф на сумму свыше двухсот тысяч тенге.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Религия МВД РК Регионы Общество
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