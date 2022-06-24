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    Костанайца осудили за распространение ложной информации во время январских событий

    24 Июня 2022, 15:07

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В суде №2 города Костаная завершилось рассмотрение первого «январского» дела в отношении Диаса Нурмагамбетова, обвинявшегося за распространение ложной информации посредством соцсетей во время январских протестов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По версии обвинения, подсудимый публиковал посты в телеграм-канале «Протестный Костанай». Во время январских митингов он распространил сообщение о том, что полиция переходит на сторону протестующих. Это, по информации суда, создавало опасность нарушения общественного порядка.

    В ходе прений прокурор исключил квалифицирующий признак «при проведении публичных мероприятий», действия Нурмагамбетова он просил окончательно квалифицировать по ст.274 ч.2 п.3 УК и назначить подсудимому наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.

    Однако в суде Нурмагамбетов вину не признал.

    «При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого Нурмагамбетова отсутствие судимости и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с установлением пробационного контроля на весь срок наказания и обязанностей, предусмотренных ст. 44 УК», - сообщили в облсуде.

    Также в срок наказания зачтено время содержания под стражей и время нахождения под домашним арестом.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Суды Судебный процесс Борьба с коррупцией Алматинская трагедия Костанай
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