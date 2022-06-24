Костанайца осудили за распространение ложной информации во время январских событий

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В суде №2 города Костаная завершилось рассмотрение первого «январского» дела в отношении Диаса Нурмагамбетова, обвинявшегося за распространение ложной информации посредством соцсетей во время январских протестов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По версии обвинения, подсудимый публиковал посты в телеграм-канале «Протестный Костанай». Во время январских митингов он распространил сообщение о том, что полиция переходит на сторону протестующих. Это, по информации суда, создавало опасность нарушения общественного порядка.

В ходе прений прокурор исключил квалифицирующий признак «при проведении публичных мероприятий», действия Нурмагамбетова он просил окончательно квалифицировать по ст.274 ч.2 п.3 УК и назначить подсудимому наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.

Однако в суде Нурмагамбетов вину не признал.

«При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого Нурмагамбетова отсутствие судимости и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с установлением пробационного контроля на весь срок наказания и обязанностей, предусмотренных ст. 44 УК», - сообщили в облсуде.

Также в срок наказания зачтено время содержания под стражей и время нахождения под домашним арестом.