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    Костанаец стал чемпионом мира по джиу-джитсу

    6 Июня 2023, 11:20

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С 20 по 24 мая в Бангкоке проводился Кубок мира по джиу-джитсу. Чемпионом в своей весовой категории стал Малик Байсултанов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Регионального командования Орталық Национальной гвардии РК.

    В течение четырех дней лучшие бойцы со всего мира состязались в схватке и выявляли сильнейших, где участвовали спортсмены из 12 стран. Байсултанов Малик провел четыре встречи в категории до 62 килограммов и одержал уверенную победу над своими противниками.

    «Я бился в весовой категорий до 62 килограммов. Все, кто были против меня на татами показали, что очень сильные ребята. Для меня это не впервые - выступать с такими сильными соперниками. Единственное, что в этот раз я защищал не только свое имя, но и представлял всю страну», - отметил Малик Байсултанов.

    Ефрейтор Байсултанов в данное время проходит службу в воинской части 6697 Национальной гвардии Республики Казахстан, в подразделении батальона оперативного назначения на должности старшего специалиста (старшего водителя).

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Спорт Армия Нацгвардия
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