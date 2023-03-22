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    Космонавт Дмитрий Петелин с орбиты Земли поздравил казахстанцев с Наурызом

    22 Марта 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Космонавт-испытатель Дмитрий Петелин с орбиты Земли поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Костанайские новости».

    «Дорогие казахстанцы и особенно костанайцы, земляки. С праздником вас! Берегите себя. Мне выпал шанс взглянуть на Землю из Космоса и хочу вам сказать – не обижайтесь друг на друга, не злитесь понапрасну. Наша планета огромная и очень красивая – с орбиты, кажется, что и бед не может быть на такой красивой Земле. Сегодня большой и светлый праздник – счастья вам! Смотрите на неприятности свысока, с радостью встречайте закаты и рассветы, наслаждайтесь каждым днем и знайте, что жизнь прекрасна!» - сказал Дмитрий Петелин.

    Кроме того, он обратился к землякам с поздравлением на казахском языке.

    Ранее спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин в день весеннего равноденствия показал, как выглядит Земля с борта Международной космической станции (МКС). На кадрах виден один виток вокруг Земли. Также на видео можно наблюдать за сменой дня и ночи на Земле.

    Дмитрий Петелин родился 10 июля 1983 года в Костанае. Окончил там технико-экономическую школу-лицей в 2000 году. Выпускник Южно-Уральского государственного университета, инженер по специальности «Самолето- и вертолетостроение» (2006). Работал инженером-конструктором отдела конструкции самолетов ООО «Научно-инженерная компания» в Жуковском. В 2012 прошел отбор в отряд космонавтов «Роскосмоса».

    21 сентября 2022 года вместе с космонавтом Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и астронавтом НАСА Фрэнком Рубио стартовал с космодрома Байконур в качестве бортинженера-1 ТПК «Союз МС-22» и бортинженера МКС-68. 17 ноября вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым совершил выход в открытый космос продолжительностью 6 часов 25 минут.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Освоение космоса Видео Наурыз
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