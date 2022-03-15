Космический корабль «Союз МС-21» установлен на стартовом комплексе Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Ракета космического назначения «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-21» была сегодня вывезена и установлена на стартовом комплексе 31-ой площадки космодрома Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня, сообщает пресс - служба Роскосмоса. Это автономные испытания систем и агрегатов корабля, ракеты и стартового комплекса.

Согласно предстартовым традициям на Байконуре, экипаж дублеров - космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина наблюдали за установкой ракеты на стартовую позицию.

«Мы находились на стартовой площадке и ожидали появления тепловоза с ракетой-носителем. Издалека она казалась огромной, но, когда состав приблизился, я с удивлением обнаружила, что ракета не такая большая, какой рисовалась в моем воображении», - приводит впечатления Анны Кикиной пресс-служба Центра подготовки космонавтов им. Гагарина.

За сутки до старта, 17 марта 2022 года, на Байконуре состоится традиционная предстартовая пресс-конференция экипажей, которая пройдет в онлайн-формате.

Напомним, в составе основного экипажа космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, все они выпускники МГТУ имени Н.Э. Баумана. Старт пилотируемого космического корабля «Союз МС-21» со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур запланирован на 18 марта 2022 года в 21:55 по времени Нур-Султана.