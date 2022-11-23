Космический корабль «Орион» приблизился к Луне на 130 км и сделал снимок Земли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Американский космический корабль «Орион» для новой программы дальнего космоса «Артемида» вошел в зону гравитационного воздействия Луны и приблизился к ее поверхности на расстояние 130 километров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу космического агентства США (NASA) в Twitter.

Как сообщалось ранее, 16 ноября 2022 года NASA запустило свою самую мощную в истории ракету SLS с капсулой «Орион» по программе возвращения человека на Луну «Артемида» (Artemis).

Это был беспилотный пуск с целью проверки технологии для полета на Луну в 2024 году экипажа астронавтов.

25-дневная миссия должна несколько раз облететь Луну по далекой ретроградной орбите, а затем вернуться на Землю 11 декабря.

В течение следующей недели «Орион» удалится от Луны примерно на 64 000 километров.

Поскольку «Орион» облетел дальнюю сторону Луны, связь с NASA была потеряна примерно на 34 минуты.

После выхода на связь корабль послал в центр управления полетами снимок Земли, на котором она выглядит маленьким голубым шариком на фоне черного космоса, пишет русская служба BBC.

По словам специалистов NASA, пока что миссия превосходит все ожидания.

«Артемида I» – это полет без экипажа, который тестирует безопасность капсулы для людей. Теплозащитный экран корабля должен будет выдержать температуру при входе в атмосферу около 2760 градусов по Цельсию.

В случае успеха NASA сможет продвинуться вперед с миссиями «Артемида II» и «Артемида III», которые запланированы на 2024 год и 2025 год соответственно.