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    Космический грузовик «Тяньчжоу-5» запустили к орбитальной станции Китая

    12 Ноября 2022, 10:42

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Космический грузовой корабль «Тяньчжоу-5» в субботу запустили к орбитальной станции Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

    Ракета-носитель CZ-7 Y6 была запущена в субботу в 10:03 по пекинскому времени с космодрома Вэньчан на побережье острова Хайнань и вывела на орбиту космический грузовой корабль «Тяньчжоу-5».

    Космический грузовик доставит продовольствие и оборудование для шестимесячного пребывания команды космического корабля «Шэньчжоу-15» на орбитальной станции.

    По сведениям Управления программы пилотируемых космических полетов КНР, через четыре часа после старта с космодрома грузовой корабль «Тяньчжоу-5» успешно состыковался с орбитальной станцией.

    Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Ожидается, что орбитальный объект будет завершен к концу 2022 года.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Освоение космоса Китай Мировые новости Космос
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