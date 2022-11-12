Космический грузовик «Тяньчжоу-5» запустили к орбитальной станции Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Космический грузовой корабль «Тяньчжоу-5» в субботу запустили к орбитальной станции Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Ракета-носитель CZ-7 Y6 была запущена в субботу в 10:03 по пекинскому времени с космодрома Вэньчан на побережье острова Хайнань и вывела на орбиту космический грузовой корабль «Тяньчжоу-5».

Космический грузовик доставит продовольствие и оборудование для шестимесячного пребывания команды космического корабля «Шэньчжоу-15» на орбитальной станции.

По сведениям Управления программы пилотируемых космических полетов КНР, через четыре часа после старта с космодрома грузовой корабль «Тяньчжоу-5» успешно состыковался с орбитальной станцией.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Ожидается, что орбитальный объект будет завершен к концу 2022 года.