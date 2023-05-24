Космический грузовик «Прогресс МС-23» запущен с Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 24 мая 2023 года, в 18:56 по времени Астаны с №31 площадки космодрома Байконур состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23», передает корреспондент МИА «Казинформ».

За полчаса до старта телестудия Роскосмоса начала прямую трансляцию о космическом запуске, во время которой рассказала об истории создания космических грузовиков «Прогресс», а также показала момент подъема ракеты-носителя «Союз 2.1», а также траекторию ее полета.

Многочисленные гости, которые прибыли на космодром для наблюдения за пуском, увидели эффектные кадры космического старта.

На 10-й минуте после пуска прошла команда штатного отделения корабля «Прогресс» от третьей ступени ракеты, космический грузовик вышел на орбиту искусственного спутника Земли.

Планируется, что полет космического грузовика «Прогресс Мс-23» пройдет по двухвитковой схеме сближения. Стыковка корабля к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станцией намечена на сегодня же, 24 мая, в 21:21 по времени Астаны.

Космическую вахту на Международной космической станции несет экипаж 69-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева (командир МКС-69), Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна, Уоррена Хобурга и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.

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