Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Освоение космоса

    Космический грузовик «Прогресс МС-23» запущен с Байконура

    24 Мая 2023, 19:18

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 24 мая 2023 года, в 18:56 по времени Астаны с №31 площадки космодрома Байконур состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За полчаса до старта телестудия Роскосмоса начала прямую трансляцию о космическом запуске, во время которой рассказала об истории создания космических грузовиков «Прогресс», а также показала момент подъема ракеты-носителя «Союз 2.1», а также траекторию ее полета.

    Многочисленные гости, которые прибыли на космодром для наблюдения за пуском, увидели эффектные кадры космического старта.

    На 10-й минуте после пуска прошла команда штатного отделения корабля «Прогресс» от третьей ступени ракеты, космический грузовик вышел на орбиту искусственного спутника Земли.

    Планируется, что полет космического грузовика «Прогресс Мс-23» пройдет по двухвитковой схеме сближения. Стыковка корабля к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станцией намечена на сегодня же, 24 мая, в 21:21 по времени Астаны.

    Космическую вахту на Международной космической станции несет экипаж 69-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева (командир МКС-69), Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна, Уоррена Хобурга и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.

    22 мая 2023 года на МКС прибыл новый экипаж частной космической миссии АХ-2, в составе которой два гражданина Саудовской Аравии.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Космос
    Новости по теме
    Новости по теме
    Запуск транспортного грузовика «Прогресс МС-23» с Байконура покажут в прямом эфире
    Ближайший старт с Байконура назначен на 24 мая 2023 года
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз