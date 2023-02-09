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    Космический грузовик «Прогресс МС-22» отправился к МКС

    9 Февраля 2023, 12:16

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 9 февраля 2023 года в 12 часов 15 минут по времени Астаны с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-22», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прямая трансляция подготовки и сам момент запуска транспортного грузового корабля «Прогресс МС -22» с 31-й площадки Байконур были показаны в социальных сетях Роскосмоса.

    На Байконуре сегодня стоит безоблачная, морозная погода и картина запуска была очень четкой и яркой.

    Пуск прошел в штатном режиме. Согласно циклограмме полета и комментариям ведущих прямого репортажа, отделение первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз 2.1а» состоялось в назначенное время.

    На девятой минуте после старта космический грузовик «Прогресс МС-22» отделился и вышел на орбиту искусственного спутника Земли.

    В течение двух суток космический грузовик совершит 34 витка вокруг нашей планеты, прежде чем приблизится и пристыкуется к Международной космической станции (МКС).

    «Прогресс МС-22» доставит на МКС более 2,5 тонн грузов: топливо, воду, питание и подарки для космонавтов. Сейчас вахту на орбите несут три российских космонавта – Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

    Как сообщалось, в течение двух недель с 5 по 20 февраля 2023 года с космодрома Байконур будет произведено три космических запуска. 5 февраля состоялся пуск ракеты - носителя «Протон», которая успешно вывела на орбиту гидрометеорологический спутник «Электро-Л». Сегодняшний пуск стал вторым с начала 2023 года.

    Фото: КЦ«Южный»

    Автор:

    Сара Кабикызы

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