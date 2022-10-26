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    Космический грузовик «Прогресс МС-21» запущен с Байконура к МКС

    26 Октября 2022, 06:38

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 26 октября, в 06 часов 20 минут по времени Астаны с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-21», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пуск с Байконура транслировался в социальных сетях и сайте Роскосмоса, включение началось за 50 минут до старта.

    Запуск ракеты - носителя «Союз 2.1а» прошел в штатном режиме. На 531 секунде космический грузовик «Прогресс МС-21» отделился от третьей ступени ракеты и был выведен на орбиту.

    Сближение и стыковка корабля «Прогресс Мс-21» с Международной космической станцией запланирована по двухсуточной схеме, на 28 октября 2022 года.

    Космический грузовик доставит на МКС более 2,5 тонны грузов. Среди них топливо, вода, сжатый азот, продукты питания, оборудование, укладки с экспериментами и другие материалы.

    Работающие на МКС российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина накануне провели тренировку по контролю сближения корабля со станцией и телеоператорному режиму управления им на бортовом тренажере.

    На МКС, кроме экипажа 68-й длительной экспедиции в составе Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, работают астронавты NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавт JAXA Коити Ваката.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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