Космический грузовик «Прогресс МС-20» вывезут на старт

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску на МКС транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-20», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специалисты завершили общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с ТГК «Прогресс МС-20» и вечером в понедельник, 30 мая, государственная комиссия на Байконуре приняла решение о вывозе ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовую площадку космодрома.

Транспортировка ракеты космического назначения запланирована на раннее утро 31 мая. После доставки на комплекс, ракету установят в стартовое устройство, и после этого начнутся работы по графику первого стартового дня, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Как сообщалось ранее, запуск космического грузовика «Прогресс МС-20» запланирован на 3 июня 2022 года. Он доставит на орбиту 2,5 тонны грузов для экипажа Международной космической станции.