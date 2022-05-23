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    Космический грузовик «Прогресс МС-20» готовят к пуску на Байконуре

    23 Мая 2022, 18:47

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - До старта транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-20» с Байконура остается десять дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Подготовка ТГК «Прогресс МС-20» к запуску по программе 81-й миссии снабжения МКС идет по плану, специалисты завершили операции по заправке корабля компонентами топлива и сжатыми газами.

    «После возвращения с заправочной станции корабль был установлен на рабочее место в монтажно-испытательный корпус 254-й площадки космодрома Байконур для выполнения заключительного этапа предстартовой подготовки», - информирует пресс-служба Роскосмоса.

    Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» запланирован на 3 июня 2022 года в 15 часов 33 минуты по времени Нур-Султана. Космический грузовик доставит на МКС 2,5 тонны грузов для экипажей и работы станции.

    Для того чтобы принять новый корабль, экипажу российских космонавтов во главе с командиром Олегом Артемьевым предстоит освободить стыковочный узел служебного модуля «Звезда». 1 июня космический грузовик «Прогресс МС-18», который находился на борту МКС семь месяцев, будет отстыкован от станции и затоплен в несудоходной части Тихого океана. Его место займет «Прогресс МС-20».

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Освоение космоса Байконур Россия Регионы
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