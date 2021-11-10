Космическая связь: новые вызовы и перспективы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На состоявшемся недавно в столице Казахстана международном цифровом форуме Digital Bridge состоялась презентация пилотного проекта ATLAS Live Demo с демонстрацией возможностей низкоорбитальных спутников компании One Web, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комментируя это событие, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин отметил, что доступ к информации – это базовое право каждого человека и государство должно предоставить казахстанцам эту возможность быть подключенными к интернету. «Казахстанские компании во главе с Республиканским центром космической связи (РЦКС), «Жусан мобайл» уже приступили к работе, и через год можно будет ощутить реальный результат – уменьшение разрыва в доступе к интернету между городом и селом. Ведь на сегодняшний день более шестисот сельских населенных пунктов страны не имеют даже мобильной связи», - сказал Б. Мусин.

О вызовах сегодняшнего дня в сфере космической связи, перспективах развития казахстанской космической системы связи и вещания, роли РЦКС в новых проектах, в интервью МИА «Казинформ» рассказал заместитель Председателя Правления АО «РЦКС» Василий Леонов.

- Василий Александрович, на международном цифровом форуме теме спутниковых систем связи была посвящена панельная сессия. О чем был разговор, к каким решениям пришли?

- Участие в работе панельной сессии приняли вице -министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков, директор по доступу к рынкам компании OneWeb Иван Зайцев, я от имени АО «РЦКС», а Стив Коллар – главный исполнительный директор компании SES принял участие в нашем разговоре в режиме-онлайн. В своем докладе я сделал обзор существующих реалий космической связи Республики Казахстан, зарубежные коллеги рассказали об инновационных решениях на примере негеостационарных широкополосных систем спутниковой связи нового поколения (НГСО).

Космическая связь Республики Казахстан – это сегодня устойчивый, высокотехнологичный сектор и ключевое звено телекоммуникационной инфраструктуры Казахстана. Хотел бы здесь отметить, что становлению национальной космической связи способствовали инициативы и решения Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, Правительства страны. Главной задачей созданного в 2004 году РЦКС было обеспечение независимости Казахстана в вопросах предоставления космического сегмента на базе геостационарных спутников серии «KazSat» для национальных сетей фиксированной спутниковой связи.

- Что сейчас имеет в активе РЦКС, который является Национальным оператором космической связи РК?

- Ключевыми активами и ценностями 17 летней напряженной работы нашего предприятия в первую очередь является надежная геостационарная орбитальная группировка космических аппаратов серии «KazSat» в составе спутников связи «KazSat-2», космический аппарат «KazSat-3» в Ku диапазоне частот, развитая наземная космическая инфраструктура по управлению космическими аппаратами «KazSat» и мониторингу их ресурсов – это центры космической связи (ЦКС) «Акколь» и «Коктерек». Сегодня мы имеем широкую клиентскую базу на территории Республики Казахстан и в странах Центральной Азии, которая доверяет решениям и бренду «KazSat», создан и успешно функционирует высокотехнологичный Телепорт на базе ЦКС «Коктерек». И самое главное – это высокопрофессиональный инженерно-технический персонал, его уникальные компетенции.

- Как в коллективе РЦКС была воспринята весть о прекращении проекта «Kazsat-2R» и в чем будет заключаться роль РЦКС в новых проектах спутниковыми группировками связи нового поколения?

- Это решение в пользу инноваций было принято на правительственном уровне. Конечно, было непросто, ведь подготовке проекта «Kazsat-2R» было отдано немало времени и сил… Но в сегодняшних реалиях, условиях глобализации, активной трансформации телекоммуникационного рынка наша компания в полной мере осознает важность поступательного развития отечественной отрасли космической связи. Для себя АО «РЦКС» видит роль проводника на казахстанский рынок инновационных спутниковых технологий передачи данных на базе негеостационарных глобальных космических группировок ведущих мировых предприятий (OneWeb, SES, SpaceХ), которые послужат драйвером для дальнейшего экономического роста.

Глобальные негеостационарные спутниковые системы нового поколения мы рассматриваем в качестве дополнения к существующей телекоммуникационной инфраструктуре Республики Казахстан, отмечая при этом важность гармоничной интеграции их возможностей в национальные программы развития цифрового общества, в частности в государственную задачу по предоставлению услуг широкополосного доступа к сети Интернет в 617 сельских населенных пунктах Республики Казахстан с населением менее 250 человек, которая активно поддерживается Правительством Республики Казахстан.

В свою очередь, развитие космической системы связи «KazSat» продолжится в работах по созданию перспективной космической системы связи «KazSat-3R» для планового замены действующего спутника «KazSat-3» в 2029 году с учетом трендов в развитии спутникового телевидения, обеспечения единого информационного поля страны (государственное телерадиовещание), содействия в обеспечении информационной безопасности путем предоставления услуг связи силовым структурам, государственным компаниям, а также обеспечения резервных решений для наземных технологий и спутниковой связи на базе негеостационарных систем. Уверен, что в ближайшем будущем мы и наше АО «РЦКС» станут не только свидетелями прорывных проектов в области космической связи, но и их полноценными участниками.

- Спасибо за интервью, Василий Александрович. Желаем Вам, как молодому руководителю компании, которому поручена реализация новых проектов, успешной их реализации.