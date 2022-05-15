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      История Казахстана

    Космическая эра человечества началась с казахской земли

    15 Мая 2022, 23:00

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 15 мая в календаре космических дат занимает особое место, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    4 октября 2022 года будет отмечаться юбилей космической эры человечества. Ровно 65 лет назад, 4 октября 1957 года, с космодрома Байконур (тогда космодром официально значился как полигон №5 Министерства обороны СССР) ракета Р-7 вывела на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли.

    Но первый пробный шаг к освоению космоса был сделан 15 мая 1957 года, когда с военного полигона в казахской степи провели первый пуск ракеты Р-7.

    Из документальных источников известно, что стартовый комплекс площадки №1 (ныне Гагаринский старт) космодрома сработал в штатном режиме, ракета успешно стартовала и около 100 секунд летела по заданной траектории. Но из-за возгорания в хвостовом отсеке произошло разрушение ракеты, она упала на расстоянии около 300 км от космодрома. Несмотря на аварийное завершение пуска, это была важная победа отечественного ракетостроения, так как все сомнения в возможностях ракеты Р-7 отпали.

    Этот первый пуск стал важным шагом на пути к созданию межконтинентальной баллистической ракеты и реальным отсчетом освоения космического пространства. Уже через четыре месяца, 4 октября 1957 года, ракета Р-7 успешно стартовала, запустив в космос первый искусственный спутник Земли и официально открыв космическую эру человечества.

    Спустя 30 лет после первого запуска ракеты Р-7, 15 мая 1987 года, состоялся еще один исторический запуск. С космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Энергия», которая была составной частью советской многоразовой транспортной космической системы «Энергия – Буран» и могла использоваться автономно для доставки грузов больших масс и габаритов в околоземное пространство, на Луну, планеты Солнечной системы, а также для пилотируемых полетов.

    Было выполнено лишь два пуска этого уникального комплекса: 15 мая 1987 г. с экспериментальной нагрузкой – с боевой космической лазерной станцией «Полюс» и 15 ноября 1988 г. в составе с многоразовым космическим кораблем «Буран».

    В начале 1990-х работы по программе «Энергия-Буран» приостановили. Несмотря на прекращение эксплуатации этого носителя, технологии, разработанные для «Энергии», используются и в настоящее время.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур История Казахстана
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