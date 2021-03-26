Коррупция в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля выросла на 26 процентов – Данияр Бигайдаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Коррупция в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля выросла на 26 процентов. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров в прямом эфире на площадке Агентства в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уголовная практика свидетельствует о росте зарегистрированных коррупционных правонарушений в данной сфере на 26 процентов, со 134 в 2018 году до 155 в 2019 году, и до 181 в 2020 году. Из них в 2020 году в суд направлено 147 уголовных дел, уже осуждено по которым 29 лиц. Здесь, в основном, преобладают хищения, взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями при выдаче разрешительных документов и проверке качества продовольствия», – сказал Д.Бигайдаров.

Следователь напомнил, что ранее Антикоррупционной службой была раскрыта схема по ввозу запрещенной продукции на территорию Казахстана, организованная председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора Сакташем Хасеновым. Им были незаконно выданы разрешения на ввоз 7 тысяч тонн запрещенного мяса птицы. Хасенов был приговорен к 8 годам лишения свободы за получение на системной основе взяток в особо крупном размере около 37 миллионов тенге.

По словам Д.Бигайдарова, Агентством обобщена судебно-следственная практика по результатам расследования подобных дел, в уполномоченные госорганы внесены соответствующие представления об устранении условий, способствующих совершению коррупционных преступлений.

Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, эпизоотическая ситуация в РК остается неблагополучной. Отмечается низкая эффективность обеспечения ветеринарно-санитарных норм, соблюдение которых необходимо для защиты граждан от заболевания при употреблении сельхозпродукции. Вспышки опасных заболеваний периодически регистрируются в разных регионах. Антикоррупционная служба на постоянной основе ведет работу по пресечению незаконной реализации сельскохозяйственной продукции. В частности, 10 марта текущего года Антикоррупционной службой по городу Алматы начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела фитосанитарного контроля и защиты растений, и фитосанитарных контрольных постов Комитета территориальной инспекции агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства. Руководитель на системной основе получал взятки в размере от 6 до 10 тысяч тенге от предпринимателей, администраторов и директоров продуктовых рынков города Алматы за непривлечение их к административной ответственности и неосуществление фитосанитарного контроля.