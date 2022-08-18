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    Коррупционный скандал возник вокруг Токийских олимпийских игр

    18 Августа 2022 08:08

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Японии по подозрению во взяточничестве задержаны член организационного комитета Токийских олимпийских игр и три сотрудника швейной компании, неожиданно ставшей спонсором Олимпиады-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Харуюки Такахаси, занимавшийся размещением рекламы на Олимпиаде, подозревается в получении взяток от бывшего главы компании «Аоки Холдингс» и двух его подчиненных.

    Эта компания, специализирующаяся на пошиве дешевых костюмов для выпускников школ, получила заказ на изготовление формы для японской олимпийской сборной. Как заявляют в японской прокуратуре, этот выбор сразу вызвал подозрения, так как обычно такие заказы получают известные фирмы.

    Это расследование может навредить заявке Японии на проведение зимней Олимпиады в 2030 году. В Японском олимпийском комитете и компании «Аоки» обвинения пока никак не прокомментировали.


    Фото: Kyodo News via AP
    #Спорт #Олимпиада #Мировые новости
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