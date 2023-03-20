Корреспонденты МИА «Казинформ» и телеканала Jibek Joly отмечены МЧС за работу в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Корреспонденты МИА «Казинформ» Акжигит Чукубаев и телеканала Jibek Joly Кунсая Курмет-Рахимова отмечены Министерством по чрезвычайным ситуациям за работу во время землетрясения в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МЧС Юрий Ильин торжественно вручил награду корреспонденту телеканала Jibek Joly Кунсае Курмет-Рахимовой, а также передал ее через посольство Казахстана в Турции собственному корреспонденту МИА «Казинформ» Акжигиту Чукубаеву.

Собственный корреспондент МИА «Казинформ» Акжигит Чукубаев





Журналисты более 10 дней освещали работу казахстанских спасателей во время разрушительного землетрясения в Турции.

За проявленное мужество в период ликвидации землетрясения и оказанное содействие они награждены нагрудным знаком Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан «Құтқару операцияларына белсенді қатысқану үшін».

Рискуя своей жизнью, находясь в зонах бедствия в Турецкой Республике, журналисты выполняли не только свою работу, но и помогали казахстанской бригаде спасателей, работая на местах переводчиками.

Во время торжественного вручения министр Юрий Ильин выразил благодарность за работу и помощь.





6 марта министр по ЧС Юрий Ильин вручил награды казахстанским спасателям, участвовавшим в спасательной операции после землетрясения в Турции. Несколько человек из офицерского состава получили орден «Айбын» второй степени, гражданские - ордена «Құрмет», остальные - правительственную медаль «Ерен еңбегі үшін» и ведомственные награды

В результате землетрясений 6 февраля в Турции погибли по меньшей мере 48 тысяч 448 человек.

По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек.

Материальный ущерб от землетрясений составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов).



