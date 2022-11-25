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      Цифровой Казахстан

    Корпоративные секретари ведущих нацкомпаний обменялись опытом в Астане

    25 Ноября 2022, 19:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице прошел Форум корпоративных секретарей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках мероприятия состоялось обсуждение рациональных решений, которые необходимо принимать в целях обеспечения устойчивого развития компаний в условиях неопределенности, вопросов кибербезопасности, информационных технологий и управления рисками, внешних факторов, которые могут привести к значительным финансовым потерям для компаний и существенно повлиять на их акционерную стоимость.

    Как отметил заместитель корпоративного секретаря АО «НУХ «Байтерек» Ардак Жумагалиев, в этом году была выбрана тема «Disruptive risks and resilience».

    «Это связано с тем, что сейчас, как никогда, компаниям требуется дальновидный подход управлению рисками. Национальный управляющий холдинг «Байтерек» активно внедряет в свою деятельность принципы и инициативы, обеспечивающие согласованность экономических, экологических и социальных (ESG) целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде», - сказал А. Жумагалиев.

    Холдинг, как финансовый институт, уделяет ответственному финансированию особое внимание.

    «Для развития данного направления Холдингом предоставляются инструменты поддержки для «зеленых» проектов, а также успешно запускаются новые инструменты «зеленого» финансирования, в частности, «зеленые» и социальные облигации. Холдинг в дальнейшем намерен предоставлять инструменты поддержки, направленные на развитие альтернативных источников энергии», - заявил спикер.

    По его словам, в Холдинге разработана экологическая и социальная политика, определяющая принципы и подходы к учету и мониторингу ESG принципов в инвестиционной деятельности Холдинга и его дочерних организаций. Данный документ направлен на повышение потенциальных положительных экологических и социальных эффектов от реализации проектов, финансируемых дочерними организациями Холдинга.

    «Вместе с тем, хотелось бы отметить работу Холдинга и дочерних организаций в части цифровизации бизнес процессов: оцифрованы процессы HR, документооборота, финансового блока, процессы административно-хозяйственной деятельности. В «Отбасы Банк» – созданы полноценные цифровые банки для физических лиц. B Казахстанской жилищной компании – запущен «Жилищный портал», где казахстанцы могут получить информацию о всех объектах долевого строительства, имеющих соответствующее разрешение или гарантию», - отметил представитель нацкомпании.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Безопасность Цифровой Казахстан НУХ "Байтерек" Финансы
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