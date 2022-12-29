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    Коров на 4 млн тенге украл мужчина в Абайской области

    29 Декабря 2022, 12:45

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На 4 млн тенге украл коров скотник у жителя Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    19 ноября в ОП Кокпектинского района обратился 49-летний житель села Тассай, который сообщил, что с вольного выпаса пропали 14 коров. Сумма причиненного ущерба составила почти 4 млн тенге.

    В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции района был установлен 60-летний мужчина, работающий скотником в одном из КХ района. Злоумышленник во время поисков лошадей, принадлежащих КХ, увидел коров, пасущихся рядом с лошадьми. Мужчина угнал похищенный скот в Жарминский район.

    Благодаря слаженной работы полицейских, скот возвращен законному владельцу. По данному факту начато досудебное расследование по ст.188-1 ч.2 п.2 «Скотокрадство» УК РК.


    Фото: polisia.kz
    Борьба с преступностью Криминал Скотокрадство Абайская область
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