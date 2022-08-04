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    • Коронавирусом заболели 2792 человека в Казахстане

    4 Августа 2022 08:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них:

    в городе Нур-Султане – 847,

    в городе Алматы – 435,

    в городе Шымкенте – 41,

    в Акмолинской области – 123,

    в Актюбинской области – 70,

    в Алматинской области – 57,

    в Жетысуской области - 122,

    в Атырауской области – 63,

    в ВКО – 36,

    в Абайской области - 43,

    в Жамбылской области – 59,

    в ЗКО – 134,

    в Карагандинской области – 361,

    в Улытауской области - 62,

    в Костанайской области – 87,

    в Кызылординской области – 42,

    в Мангистауской области – 41,

    в Павлодарской области – 99,

    в СКО – 53,

    в Туркестанской области – 17.

    Всего в стране подтверждено 1 360 068 случаев.
    #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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