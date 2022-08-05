Коронавирусом заболели 2579 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2579 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
в городе Нур-Султане – 733,
в городе Алматы – 430,
в городе Шымкенте – 29,
в Акмолинской области – 104,
в Актюбинской области – 52,
в Алматинской области – 50,
в Жетысуской области - 100,
в Атырауской области – 46,
в ВКО – 21,
в Абайской области - 38,
в Жамбылской области – 53,
в ЗКО – 112,
в Карагандинской области – 375,
в Улытауской области - 80,
в Костанайской области – 93,
в Кызылординской области – 42,
в Мангистауской области – 52,
в Павлодарской области – 95,
в СКО – 58,
в Туркестанской области – 16.
Всего в стране подтверждено 1 362 647 случаев.