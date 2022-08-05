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    • Коронавирусом заболели 2579 человек в Казахстане

    5 Августа 2022 08:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2579 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них:

    в городе Нур-Султане – 733,

    в городе Алматы – 430,

    в городе Шымкенте – 29,

    в Акмолинской области – 104,

    в Актюбинской области – 52,

    в Алматинской области – 50,

    в Жетысуской области - 100,

    в Атырауской области – 46,

    в ВКО – 21,

    в Абайской области - 38,

    в Жамбылской области – 53,

    в ЗКО – 112,

    в Карагандинской области – 375,

    в Улытауской области - 80,

    в Костанайской области – 93,

    в Кызылординской области – 42,

    в Мангистауской области – 52,

    в Павлодарской области – 95,

    в СКО – 58,

    в Туркестанской области – 16.

    Всего в стране подтверждено 1 362 647 случаев.
    #Здравоохранение #Коронавирус в РК #Здоровье
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