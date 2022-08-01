Коронавирусом заболели 2414 человек в Казахстане

НУР‑СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2414 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 947,
в городе Алматы – 464,
в городе Шымкенте – 18,
в Акмолинской области – 101,
в Актюбинской области – 12,
в Алматинской области – 44,
в Жетысуской области - 42,
в Атырауской области – 41,
в ВКО – 8,
в Абайской области - 35,
в Жамбылской области – 71,
в ЗКО – 40,
в Карагандинской области – 367,
в Улытауской области - 17,
в Костанайской области – 26,
в Кызылординской области – 52,
в Мангистауской области – 18,
в Павлодарской области – 55,
в СКО – 27,
в Туркестанской области – 29.
Всего в стране подтверждено 1 352 594 случая.