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    • Коронавирусом в Казахстане заболели 1988 человек

    7 Августа 2022 08:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1988 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В городе Нур-Султане – 521,

    в городе Алматы – 295,

    в городе Шымкенте – 32,

    в Акмолинской области – 106,

    в Актюбинской области – 66,

    в Алматинской области – 19,

    в Жетысуской области - 31,

    в Атырауской области – 39,

    в ВКО – 33,

    в Абайской области - 44,

    в Жамбылской области – 53,

    в ЗКО – 67,

    в Карагандинской области – 339,

    в Улытауской области - 32,

    в Костанайской области – 97,

    в Кызылординской области – 36,

    в Мангистауской области – 34,

    в Павлодарской области – 95,

    в СКО – 33,

    в Туркестанской области – 16.

    Всего в стране подтверждено 1 366 832 случая,

    #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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