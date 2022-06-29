Коронавирус выявили за сутки у 110 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В городе Нур-Султане – 29,
в городе Алматы – 56,
в городе Шымкенте – 7,
в Акмолинской области – 2,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 2,
в Жамбылской области – 4,
в Карагандинской области – 6,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 2.
Всего в стране подтверждено 1 306 471 случая.