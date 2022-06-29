Коронавирус выявили за сутки у 110 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. В городе Нур-Султане – 29, в городе Алматы – 56, в городе Шымкенте – 7, в Акмолинской области – 2, в Алматинской области – 1, в Атырауской области – 2, в Жамбылской области – 4, в Карагандинской области – 6, в Павлодарской области – 1, в СКО – 2. Всего в стране подтверждено 1 306 471 случая.

