Коронавирус в мире: Британия смягчает запреты, ВОЗ призывает не расслабляться, в Европе рекордный всплеск заболеваемости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил мировых лидеров, что до окончания пандемии коронавируса еще далеко. Тем временем в европейских странах отмечаются рекордные показатели по заболеваемости COVID-19, хотя в некоторых странах волна уже пошла на спад - в Англии многие ограничения отменяются со следующей недели, в Ирландии - в конце месяца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

ВОЗ призывает сохранять бдительность

Глава ВОЗ предостерег мировых лидеров от предположений, что доминирующий сейчас вариант «омикрон» приводит к гораздо более мягкому протеканию болезни и что он устранил угрозу, представляемую коронавирусом.

«Не заблуждайтесь, «омикрон» приводит к госпитализациям и смертям, и даже менее серьезные случаи создают нагрузку на медучреждения», - заявил Тедрос Гебреисус на пресс-конференции в Женеве.

Глава ВОЗ отметил, что за прошедшую неделю «омикрон» привел к 18 миллионам новых случаев COVID-19 во всем мире и что подобный всплеск заболеваемости может привести к появлению новых вариантов коронавируса.

Он также выразил обеспокоенность ситуацией в странах с низким уровнем вакцинации, где люди более подвержены риску тяжелых последствий и смерти от коронавируса.

Его поддержал также глава подразделения ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, заявивший, что более высокая степень заразности «омикрона» вызовет рост числа госпитализаций и смертности, в особенности, в регионах с невысоким уровнем вакцинации.

«Экспоненциальный рост заболеваемости, вне зависимости от тяжести отдельных случаев, ведет к неизбежному росту числа госпитализаций и смертей», - сказал Райан.

Рекордные темпы заболеваемости в Европе

Заявление чиновника прозвучало на фоне резкого скачка заболеваемости коронавирусом на европейском континенте.

Только во Франции во вторник было зафиксировано около полумиллиона новых случаев COVID-19 - такого в стране не было с начала пандемии.

В Германии уровень заболеваемости также обновил максимумы за все время с начала пандемии: за последние сутки там зарегистрировано более 118 тысяч заболевших.

В Дании во вторник было зафиксировано более 33 тысячи новых случаев COVID-19, В Италии - более 228 тысяч, почти в три раза выше данных за понедельник.

На фоне всплеска заболеваемости французские учителя призвали ко второй забастовке в знак протеста против ковидных ограничений. По словам педагогов, санитарные протоколы, введенные в школах, нарушают привычный ход занятий: многие родители изо всех сил пытаются записаться на получение прививки для своих детей, а перед аптеками выстраиваются длинные очереди за тестами.

В прошлый четверг в результате забастовки половина школ страны была закрыта.

В то же время появляются первые признаки того, что в некоторых европейских странах пандемия уже достигла пика.

Отмена ограничений в Англии, обнадеживающие данные из Испании

В Ирландии последние несколько дней отмечается снижение числа новых случаев. Министр здравоохранения Стефен Доннели, выступая по национальному радио, заявил, что ограничения, введенные в стране в рождественский период, вероятно, будут отменены к концу января.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил в среду в парламенте, что в свете снижения ежедневного числа новых случаев в Соединенном Королевстве введенный в декабре правительством так называемый «План Б» отменяется со следующей недели.

Для жителей Англии это означает, среди прочего, отмену обязательного ношения масок на транспорте и в старших классах школы, возможность для работников, трудившихся из дома, вернуться в офисы, а также отмену ковид-паспортов. В скором времени, по словам премьера, будут пересмотрены и требования по самоизоляции.

Как сообщил Борис Джонсон, последние научные данные указывают, что пик заболеваемости «омикроном» в Британии пройден.

Данные по заболеваемости в Испании также свидетельствуют, что динамика распространения инфекции пошла на спад впервые с начала новой волны, вызванной штаммом «омикрон» два с половиной месяца назад. В то же время эксперты призывают воспринимать статистические данные с большой осторожностью.

В Гонконге истребят две тысячи грызунов

Власти Гонконга намерены уничтожить около 2000 грызунов после того, как у сотрудника одного из зоомагазинов и нескольких хомяков, привезенных из Нидерландов, был выявлен COVID-19, пишет Ассошиэйтед пресс.

Пока неясно, заразился ли сотрудник от хомяков, или наоборот. Власти Гонконга не исключают возможности, что именно грызуны передали коронавирус человеку. Сейчас в городе приостановлен ввоз и продажа хомяков, а также других мелких животных, включая шиншилл.

Местные жители, купившие хомяков начиная с 22 декабря прошлого года, должны сдать тест на коронавирус. Власти также призвали владельцев не выносить своих грызунов на улицу и не целовать их.

Побочные реакции на вакцину связывают с «эффектом ноцебо»

Авторы серии клинических испытаний из медицинского центра Beth Israel Deaconess (BIDMC) в Бостоне пришли к выводу, что 60% побочных реакций на прививку от коронавируса связаны с так называемым эффектом ноцебо.

Эффект ноцебо, в противоположность эффекту плацебо, возникает, когда человек верит в негативное воздействие препарата, не обладающего реальным фармакологическим свойством.

В серии из 12 различных клинических испытаний приняли участие в общей сложности более 45 тысяч человек.

Примерно половина испытуемых получала реальную прививку от коронавируса, остальным вводили безвредное вещество под видом вакцины. Никто из пациентов не знал, получают они реальную вакцину или плацебо.

Как выяснилось, в группе испытуемых, получивших под видом вакцины соляной раствор, оказалось довольно много тех, кто испытывал после этого симптомы, схожие с последствиями вакцинирования от ковида - в частности, головную боль или чувство утомления. Анализируя полученные данные, исследователи пришли к выводу, что на счет самовнушения можно отнести около 64% всех жалоб на побочные эффекты.

Авторы исследования считают, что информирование людей об эффекте ноцебо позволит снизить количество неблагоприятных реакций на вакцину от COVID-19.

Культурный протест в Нидерландах

Культурные учреждения в Нидерландах, вынужденные оставаться закрытыми из-за пандемии, решили бороться с коронавирусными ограничениями необычным способом.

Более сотни театров, музеев и художественных галерей снова откроют двери для посетителей - но на этот раз в качестве спортивных залов, салонов красоты и парикмахерских.

Так, в музее искусства Ван Гога теперь можно постричься и сделать маникюр. Мэры городов предупредили, что не потерпят подобные открытия даже под видом чего-то другого.