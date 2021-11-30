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    Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне – по-прежнему лишь СКО

    30 Ноября 2021, 08:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 ноября, в «красной» зоне находится Северо-Казахстанская область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: Северо-Казахстанская область.

    В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.

    В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 654 заболевших коронавирусом, 1137 человек выздоровело.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Северо-Казахстанская область Религия Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
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