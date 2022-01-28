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    Коронавирус: Туркестанская область перешла в «зеленую» зону

    28 Января 2022, 08:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 января, в «зеленую» зону перешла Туркестанская область.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: ггг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне нет ни одного региона.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Здравоохранение Коронавирус в РК
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