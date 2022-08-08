Коронавирус распространяется по районам СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 26 новых случаев коронавируса. Из них в Петропавловске всего два, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, 24-х инфицированных выявили в районах области. В частности, шесть человек с коронавирусом в Кызылжарском районе, пять – в Тайыншинском, четыре – в районе М. Жумабаева, три – в Жамбылском, по два – в Тимирязевском и Мамлютском, по одному – в Уалихановском и районе им. Г. Мусрепова.

За последние две недели в регионе зарегистрировали 498 положительных результатов ПЦР-исследования на коронавирус. Рост заболеваемости по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – в 2,8 раза.

Общее число инфицированных с начала пандемии по области превысило 45 тыс. Преобладают симптомные формы заражения – около 36,7 тыс.



