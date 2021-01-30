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    Коронавирус: приложение для безопасного посещения общественных мест разработали в РК

    30 Января 2021, 21:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) совместно с Министерством здравоохранения РК разработало приложение «Ashyq» для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.

    МЦРИАП, Минздрав совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» проводят пилот среди представителей бизнеса, деятельность которых ограничена в период карантинных мер (SPA-центры, фитнес-центры, кинотеатры). Теперь для посещения данных мест необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе. Приложение, в свою очередь, отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы, говорится в сообщении.

    Красный статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении.

    Желтый – частичное ограничение передвижения – пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции.

    Синий – для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным (например, в аэропорту).

    Зеленый статус обозначает, что ограничений в передвижении нет, и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

    Отображение данных статусов даст возможность бизнесу продолжать свою деятельность и не подвергать опасности посетителей. При отсутствии смартфона у посетителей в приложении имеется функция для сотрудников, контролирующих вход в помещение, которые смогут проверить статус посетителя посредством ИИН или сканирования штрих-кода, расположенного на удостоверении личности.

    В пресс-релизе отмечается, что проведенный пилот позволит в дальнейшем определить сроки тиражирования мобильного приложения «Ashyq» по всей территории Республики Казахстан для входа в общественные места (ТРЦ, магазины, рестораны, кафе, вокзалы, аэропорты и так далее). На данный момент мобильное приложение «Ashyq» доступно для скачивания в App Store и Play Market.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Наука Минздрав РК Безопасность Другие государственные органы Общество Коронавирус в РК
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