Коронавирус: Нур-Султан и СКО - в «желтой» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.
В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 399 заболевших коронавирусом, выздоровело 633 человек. На 26 декабря в Казахстане вакцинировалось более 8,9 млн человек.