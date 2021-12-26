Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Коронавирус: Нур-Султан и СКО - в «желтой» зоне

    26 Декабря 2021, 09:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.

    В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.

    Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 399 заболевших коронавирусом, выздоровело 633 человек. На 26 декабря в Казахстане вакцинировалось более 8,9 млн человек.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Сельское хозяйство Здания Астаны Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 24 тысяч человек планируют трудоустроить в СКО до конца года
    На 16% снизился уровень общей смертности в СКО - Айдарбек Сапаров
    Отменить трехсменное обучение в школах к 2025 году планируют в СКО
    В 12 раз увеличено финансирование ремонта дорог в Петропавловске - аким СКО
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане