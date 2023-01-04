Коронавирус: больницы Шанхая переполнены

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тысячи пациентов с симптомами COVID-19 ежедневно поступают в медицинские учреждения Шанхая в экстренном порядке, большинство из них – люди старше 65 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Государственные СМИ КНР сообщили, что 70% населения 25-миллионного мегаполиса, возможно, заражены вирусом.

Китай столкнулся с беспрецедентной волной заболеваемости спустя месяц после того, как власти сняли жесткие санитарные ограничения.

В последние дни более десятка стран ввели тесты на COVID-19 для пассажиров, прибывающих из Китая, Пекин осудил эти меры.

Ранее Китай заявил, что вновь откроет свои границы 8 января и отменит карантинные меры, которые были введены для предотвращения распространения вирусных инфекций. Ранее в Китае перестали публиковать ежедневные данные о ковиде. Сообщалось, что Китай возобновит пассажирское сообщение через сухопутные пограничные пункты пропуска, вновь начнет выдачу паспортов своим гражданам для зарубежных турпоездок.



Фото: euronews.com

