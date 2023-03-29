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    Король Карл посетит Германию с первым государственным визитом

    29 Марта 2023, 18:29

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Король Карл III совершит свой первый зарубежный государственный визит в качестве монарха Соединенного Королевства в Германию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

    Планировалось, что первой страной, куда отправится новый король Великобритании, станет Франция, но визит пришлось отложить из-за того, что Париж сейчас проходят массовые протесты против пенсионной реформы. Президент Макрон сейчас не в состоянии принять Карла III в Версале, когда за воротами толпятся разгневанные протестующие.

    Таким образом, сокращенная поездка начнется на несколько дней позже, чем планировалось: король Карл III и королева-консорт Камилла прибудут в Берлин с трехдневным визитом.

    Основная цель остается прежней. Первому государственному визиту новоиспеченной монаршей особы придается символическое значение и речь идет о демонстрации того, что Европа является дипломатическим приоритетом Великобритании.

    «У визита есть очевидная причина - улучшить отношения после Brexit», — говорит сэр Вернон Богданор, ведущий эксперт и историк.

    Это первый государственный визит британского монарха за восемь лет. Он произойдет после встречи между королем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, когда было объявлено о сделке Brexit по Северной Ирландии.

    Король Карл III станет первым британским монархом, который выступит с обращением к парламенту Германии, Бундестагу.

    У Бранденбургских ворот состоится торжественная встреча с воинскими почестями, заявленная как первая подобная встреча главы Великобритании в Германии. В Гамбурге король посетит мемориал Святого Николая, разрушенную церковь, хранящуюся память о бомбардировке города союзниками во время войны.

    При правлении покойной королевы Елизаветы II были государственные визиты, которые сами по себе стали историческими. Например, первый визит в Индию после обретения независимости в 1961 году, визит в Южную Африку после апартеида в 1995 году и визит в Южную Африку, а также визит в Ирландию в 2011 году.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Германия Великобритания Европа Мировые новости
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