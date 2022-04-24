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    Король Бельгии посетил ифтар семьи мусульман

    24 Апреля 2022, 23:37

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Король Бельгии Филипп принял приглашение местной семьи мусульман и посетил ифтар в их доме, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Севим Набгали – кулинарный блогер из г. Хам (провинции Лимбург), регулярно делящаяся с подписчиками своими рецептами и советами в Instagram, пригласила через соцсеть в гости Короля Филиппа.

    Бельгийский монарх принял приглашение и вечером приехал на ифтар в дом мусульманской семьи Джухадар. Король Филипп прибыл без своей супруги Матильды, у которой в среду был диагностирован COVID-19.

    Королевский двор Бельгии сообщил, что Королева Матильда чувствует себя удовлетворительно, но будет находится определенное время на самоизоляции.

    С. Набгали рассказала бельгийским СМИ, что готовилась к ужину с Королем Филиппом два дня.

    «Дети нашей семьи приятно провели время во время визита Короля. Вначале они немного нервничали, но в конце атмосфера была довольно спокойной, так как Король Филипп задавал много вопросов» - отметила С. Набгали.

    Ислам является второй по распространенности религией в Бельгии. Большинство мусульман страны - потомки мигрантов, прибывших в Бельгию в 60-х годах прошлого века.

    В 1964 году между Бельгией, Турцией и странами Северной Африки было подписано соглашение о трудовой иммиграции . Более 10 тыс. рабочих из этих стран переехали в Бельгию и в основном работали на низкоквалифицированных работах, таких как добыча угля, производство стали, автомобильная промышленность и т. д. В 1974 г. ислам был официально признан религией в Бельгии.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия
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