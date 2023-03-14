Көрісу күні, или праздник Амал, отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14 марта в Казахстане отмечают Көрісу күні, или праздник Амал. В этот день жители поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны, говорят добрые пожелания, оказывают дань уважения старшему поколению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Каждый год по традиции жители западных регионов страны надевают традиционные костюмы, с утра поздравляют друг друга и говорят теплые пожелания.

День равноденствия наступает 22 марта. Однако западный регион Казахстана отмечает начало года не 22-го числа, а 14-го марта.

На сегодняшний день Көрісу күні обретает популярность во всех регионах Казахстана. Кроме того, традиционный праздник Амал мейрамы широко празднуют казахи Сырдарьинского, Костанайского регионов и Торгая, а также российских Астраханской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областей.

В этот день жители вставали ранним утром, приветствовали людей старших возрастов и говорили друг другу такие теплые пожелания, как: «Жасың құтты болсын!», «Жасыңа жас қосылып, ғұмырың ұзақ болғай!».

Главное требование Амал - уважение к старшим, забота о младших, поддержка слабых, помощь бедным. В этот день младшие по возрасту приветствуют старших, пожимают друг другу руки и обнимаются. Аксакалы благословляют молодых. В этот день прощаются прежние обиды, забывается вражда. Это День приветствия - праздник братства, скромности, благотворительности.



