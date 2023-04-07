Корь в Казахстан завезли туристы из Турции, России и Египта – Минздрав

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала рост заболеваемости корью среди детей в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, всего в Казахстане подтверждено 100 случаев заболевания корью.

«На сегодняшний день действительно идет повышение заболеваемости корью среди детей. Это воздушно-капельная инфекция, которая поражает детей. Первые случаи были завозные: из Турции, Российской Федерации, Египта. Наши туристы привезли эти случаи, и дети начали болеть. В основном заболели непривитые дети, которые не имеют иммунитета против данной болезни. Сейчас проводится планомерная работа по проведению вакцинации непривитых детей. Также защита и иммунопрофилактика детей, которые по возрасту должны прививаться. И проводится работа по раненному выявлению и изоляции таких заразных детей», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания в Мажилисе Парламента РК.

Министр сообщила, что карантина в школах не будет. Показаний к применению жестких ограничительных для школьников в связи со вспышкой кори нет.

«Эпидемии нет», - подчеркнула глава Минздрава.

В середине марта вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова заявила об осложнении эпидситуации по кори в стране.



