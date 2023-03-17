Корь у детей: о симптомах заболевания сообщила инфекционист

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Врач-инфекционист многопрофильной городской больницы №3 города Астаны, доктор медицинских наук Динагуль Баешова пояснила, как протекает корь у детей и о профилактике болезни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Корь – острая вирусная инфекция, характеризующаяся высокой контагиозностью и повсеместным распространением. Она является ведущей причиной заболеваемости и смертности среди детей раннего возраста во всем мире. У 30% детей в возрасте до 5 лет данное заболевание характеризуется развитием осложнений, особенно у пациентов с нарушенным питанием и иммунодефицитными состояниями.

«Источник инфекции - больной корью в течение всего катарального периода и в первые 5 дней с начала высыпания. Более продолжительный срок заразности установлен в случаях, осложнившихся пневмонией. Путь передачи – воздушно-капельный. Вирус содержится в микроскопически малых частицах слизи носоглотки, дыхательных путей, которые легко рассеиваются вокруг больного при кашле и чихании», - сказала инфекционист в ходе брифинга Службы коммуникаций города Астаны.

Врач отметила, что периодически заболеваемость корью растет.

«Рост заболеваемости отмечался в 2004, 2014, 2018, 2019 годах и на сегодня у нас в стране регистрируется подъем заболеваемости корью. Это высококонтагиозная инфекция. Поэтому, естественно, вызывает настороженность у всего медицинского сообщества», - подчеркнула Динагуль Баешева.

«Инкубационный период длится от 7 до 21 дня, после этого следует катаральный период. Катаральный период длится 3-4 дня, но может удлиняться до 7-8 дней. Что такое катаральный период? Это начало заболевания, когда у ребенка повышается температура тела, появляются конъюнктивит, ринит и кашель. У ребенка становятся отечными веки, лицо, нос, он капризничает и плачет», - сказала Динагуль Баешева.

По словам врача, на 4-5-й день болезни появляются пятна Бельского-Филатова-Коплика, которые являются стопроцентным подтверждением наличии у больного кори.

«Дальше у больного появляется сыпь, которая носит этапный характер. Она начинается с головы, лица, появляется за ушами, на спине, охватывает все лицо и верхнюю часть туловища. На второй день - туловище, руки, на третий день переходит на нижние конечности. Это состояние длится около 3-4 дней. До пятого дня с начала появления сыпи больной является заразным», - добавила инфекционист.

Ранее в Минздраве заявили, что в Казахстане отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори.



