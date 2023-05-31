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    Координирующее государство при выполнении миротворческих миссий будут определять в рамках ОДКБ

    31 Мая 2023, 12:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента международного сотрудничества Минобороны РК Олжас Хусаинов в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте РК заявил, что координирующее государство при выполнении миротворческих миссий будут определять в рамках ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Соглашение направлено на регулирование определенных вопросов, чтобы нам было легче взаимодействовать в рамках организации, легче выполнять совместные задачи, которые будут перед нами стоять по обеспечению коллективной безопасности. Что касается миротворчества, то это изменения в соглашении, в протокол вводится понятие так называемого «координирующего государства», - сказал Олжас Хусаинов, отвечая вопрос ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года.

    По его словам, для участия в миротворческих миссиях ООН - Организации Договора о коллективной безопасности должна определять координирующее государство.

    «Если ОДКБ захочет, как организация участвовать, то должно определять одно координирующее государство, которое будет напрямую взаимодействовать с ООН от лица всех. Координирующее государство будет определяться Советом коллективной безопасности - это высший орган организации, то есть это Главы государств», - пояснил Олжас Хусаинов.

    Напомним, сегодня на пленарном заседании Мажилиса рассмотрен законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года».

    Автор:

    Серик Сабеков

    ОДКБ Минобороны РК JIBEK JOLY
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