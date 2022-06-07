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    Контролируемые подрывы боеприпасов возобновили в Жамбылской области

    7 Июня 2022, 18:29

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В течение полугода в Байзакском районе, недалеко от Тараза, будут греметь взрывы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это контролируемые подрывы фрагментов боеприпасов, - сообщила руководитель пресс-службы Таразского гарнизона РгК «Юг» подполковник Дина Мухаринова. – Подрывной участок находится в безлюдной горной местности, на безопасном удалении от населенных пунктов. По всем параметрам данный участок является наиболее подходящим для проведения контролируемых подрывов с обеспечением безопасности, как для населения, так и для личного состава инженерно-саперных подразделений, которые будут осуществлять перевозку и уничтожение фрагментов боеприпасов».

    Спикер подчеркнула, что территория для подрывных работ выделена акиматом Жамбылской области, и не является чьей-то частной собственностью.

    «При проведении взрывных работ в целях обеспечения безопасности, район подрывной площадки будет оцеплен сотрудниками военной полиции совместно с районным отделом полиции Байзакского района Жамбылской области. Информационное сообщение об этом было размещено на прошедшей неделе во всех печатных региональных СМИ, а также озвучено по местным телеканалам», - уточнила она.

    Контролируемые подрывы фрагментов боеприпасов возобновляются для ликвидации последствий происшествия августа 2021 года.

    Начались утилизационные работы в марте этого года. На территории склада инженерных боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области были оборудованы приспособления для утилизации фрагментов боеприпасов на месте. Сжигание проводилось в специально оборудованной печи. Помимо этого, часть инженерных боеприпасов вывозили и уничтожали на специально оборудованной площадке на безопасном удалении от населенных пунктов и крестьянских хозяйств.

    Теперь взрывные работы в удаленной горной местности будут проводиться ежедневно, с июня по ноябрь 2022 года, пять дней в неделю, дважды в день. Для снижения звукового эффекта действия ударной волны и сейсмического воздействия уничтожение фрагментов боеприпасов будет проводиться малым количеством. Непригодные боеприпасы будут вывезены на полигон Матыбулак для дальнейшего уничтожения, сообщили в региональном командовании «Юг».

    Как ранее сообщалось, в августе 2021 года в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек. Среди погибших – сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры и военнослужащие.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с гибелью людей во время взрывов на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Армия МЧС Вооруженные силы
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