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    Контролировать освоение бюджета поручил аким СКО

    28 Апреля 2023, 12:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Северо-Казахстанской области рассмотрели исполнение бюджета за первый квартал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона Айдарбек Сапаров напомнил руководителям управлений и акимам районов и Петропавловска о том, что к концу года освоение должно быть не ниже 99%.

    «Больше финансирование всем районам и городу выделили. Ожидается уточнение в мае-июне. Мы должны быть готовы. Всем заместителям акима области по курируемым направлениям, акимам районов и города, руководителям отраслевых управлений поручаю вопрос держать на контроле. По итогам года 99% освоения обеспечить. Работу надо ускорить», - сказал А. Сапаров.

    Руководитель управления финансов Наталья Дышкант сообщила, что за первый квартал в местный бюджет поступило около 25,5 млрд тенге собственных доходов. Перевыполнение составило 2,2 млрд тенге.

    «Отмечается положительная динамика налоговых поступлений в местный бюджет. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 25%. Бюджет области по расходам исполнен на 100%. Остаток непроизведенных расходов сложился в сумме 14,7 млн тенге. Исполнение по целевым трансфертам и кредитам, выделенным из республиканского бюджета - 100%», - проинформировала Н. Дышкант.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Экономика Бюджет
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