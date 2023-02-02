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    Контроль за транспортировкой скота усилят в Костанайской области

    2 Февраля 2023, 07:32

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В рамках круглого стола в департаменте полиции Костанайской области обсудили проблему транспортировки сельскохозяйственных животных, а также вопросы перевозки скота без соответствующих документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции отмечают, что нарушения правил транспортировки домашних животных - наиболее распространенное административное правонарушение. Они акцентировали внимание на необходимости проведения совместных мероприятий с сотрудниками Комитета ветеринарного надзора и управления ветеринарии Костанайской области по выявлению фактов таких нарушений.

    «В прошлом году за нарушение правил перевозки скота и мясной продукции без соответствующих документов к административной ответственности привлекли 352 лица, 207 фактов из которых выявили сотрудники полиции. Общая сумма взысканных штрафов составила более 7 млн тенге. Необходимо усилить контроль ветеринарных врачей, которые выдают справки на местах. Этот процесс должен быть в строгом соответствии, так как при обнаружении транспортировки скота или мяса без документов будет проводиться тщательная проверка на криминальность происхождения мяса животного», - отметил начальник отдела криминальной полиции Ерлан Шарипов.

    Такие меры, по мнению полицейских, повлияют на выявление краденного скота, а также закроют доступ мяса криминального происхождения на рынки области.

    Полицейские и ветеринарные службы запланировали рейды и беседы с сельчанами, которые должны дать результат.

    В ведомстве напомнили, что по статье 406 КоАП РК «Нарушение правил транспортировки животноводческой продукции» предусмотрен штраф в сумме 30 тысяч тенге.

    Фото: пресс-служба департамента полиции Костанайской области

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Скотокрадство Животные Костанай
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