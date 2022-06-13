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    Контроль над оружием в США: протестуют десятки тысяч американцев

    13 Июня 2022, 15:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Митинги «Марш за наши жизни», направленные на прекращение насилия с применением огнестрельного оружия и усиление контроля над вооружением в США, прошли по всей территории страны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

    По данным организаторов «Марша за наши жизни», одновременные протесты прошли примерно в 450 местах по всей территории США и собрали около 50 тыс. участников.

    Марши последовали за массовыми убийствами в Ювалде штата Техас, в Буффало штата Нью-Йорк и других штатах, которые произошли в течение одного месяца.

    Кроме того, Палата представителей, контролируемая демократами, приняла новый закон о контроле за оружием, но Сенат воздержался. Для продвижения в верхней Палате Конгресса необходима поддержка 10 голосов республиканцев, но последние считают, что ограничения нарушают вторую поправку Конституции США – право на ношение оружия.

    «Марш за наши жизни» призвал к запрету на продажу штурмового вооружения, всеобщей проверки биографических данных покупателей оружия и регистрации владельцев оружия в национальной системе лицензирования.

    В то же время противники ужесточения правил пытались представить массовые расстрелы в первую очередь как проблему психического здоровья, а не как проблему доступа к огнестрельному оружию.

    По данным Архива насилия с применением огнестрельного оружия, в этом году в США в результате инцидентов, связанных с применением огнестрельного оружия, погибло более 19 300 человек. Более половины этих смертей связаны с самоубийствами.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Мировые новости
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