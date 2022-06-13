Контроль над оружием в США: протестуют десятки тысяч американцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Митинги «Марш за наши жизни», направленные на прекращение насилия с применением огнестрельного оружия и усиление контроля над вооружением в США, прошли по всей территории страны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

По данным организаторов «Марша за наши жизни», одновременные протесты прошли примерно в 450 местах по всей территории США и собрали около 50 тыс. участников.

Марши последовали за массовыми убийствами в Ювалде штата Техас, в Буффало штата Нью-Йорк и других штатах, которые произошли в течение одного месяца.

Кроме того, Палата представителей, контролируемая демократами, приняла новый закон о контроле за оружием, но Сенат воздержался. Для продвижения в верхней Палате Конгресса необходима поддержка 10 голосов республиканцев, но последние считают, что ограничения нарушают вторую поправку Конституции США – право на ношение оружия.

«Марш за наши жизни» призвал к запрету на продажу штурмового вооружения, всеобщей проверки биографических данных покупателей оружия и регистрации владельцев оружия в национальной системе лицензирования.

В то же время противники ужесточения правил пытались представить массовые расстрелы в первую очередь как проблему психического здоровья, а не как проблему доступа к огнестрельному оружию.

По данным Архива насилия с применением огнестрельного оружия, в этом году в США в результате инцидентов, связанных с применением огнестрельного оружия, погибло более 19 300 человек. Более половины этих смертей связаны с самоубийствами.



