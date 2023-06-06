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    Контроль на водоемах усилят из-за жары в Карагандинской области

    6 Июня 2023, 05:41

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Организовать дежурства на водоемах и усилить борьбу с пожарами поручил аким Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В связи с наступившей жарой аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил усилить меры безопасности.

    «В связи с наступлением жары возникают риски пожаров и несчастных случаев на воде. По данным ДЧС, за неделю осуществлено 302 выезда, спасено 16 человек, зарегистрировано 18 пожаров. К сожалению, во время купания утонули два человека, в том числе ребенок в Нуринском районе. Профилактические мероприятия проводятся, но эту работу надо усилить. Акимам совместно с сотрудниками ДЧС и полиции провести рейды на всех водоемах, в нацпарках, организовать дежурства, установить знаки о запрете купания в необорудованных местах», - сказал на аппаратном совещании Ермаганбет Булекпаев.

    Контроль должен быть ежедневный, чтобы минимизировать риски, подчеркнул глава региона.

    В Карагандинской области с 3 по 6 июня объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, жара может превысить 40 градусов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Безопасность ДЧС Караганда
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