Контроль на водоемах усилят из-за жары в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Организовать дежурства на водоемах и усилить борьбу с пожарами поручил аким Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с наступившей жарой аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил усилить меры безопасности.

«В связи с наступлением жары возникают риски пожаров и несчастных случаев на воде. По данным ДЧС, за неделю осуществлено 302 выезда, спасено 16 человек, зарегистрировано 18 пожаров. К сожалению, во время купания утонули два человека, в том числе ребенок в Нуринском районе. Профилактические мероприятия проводятся, но эту работу надо усилить. Акимам совместно с сотрудниками ДЧС и полиции провести рейды на всех водоемах, в нацпарках, организовать дежурства, установить знаки о запрете купания в необорудованных местах», - сказал на аппаратном совещании Ермаганбет Булекпаев.

Контроль должен быть ежедневный, чтобы минимизировать риски, подчеркнул глава региона.

В Карагандинской области с 3 по 6 июня объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, жара может превысить 40 градусов.